Governo Bolsonaro negocia com Bolívia e Itália extradição de Battisti

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Jair Bolsonaro está atuando em cooperação com o governo da Bolívia e da Itália para a extradição do italiano Cesare Battisti, preso neste domingo (13).

Battisti foi encontrado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pela Interpol. Ele era considerado foragido desde 14 de dezembro.

"O ministério da Justiça e Segurança Pública e o ministério das Relações Exteriores estão tomando todas as providências necessárias, em cooperação com o Governo da Bolívia e com o Governo da Itália, para cumprir a extradição de Battisti e entregá-lo às autoridades italianas", informaram os ministérios brasileiros da Justiça e de Relações Exteriores em nota conjunta.

Ainda não está confirmado se Battisti vai direto para a Itália ou se virá primeiro para o Brasil. Jornal italiano diz que um avião daquele país foi enviado para a Bolívia

A Itália pede a extradição porque ele foi condenado em seu país pelo assassinato de quatro pessoas na década de 1970.

Em meados de dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão do terrorista italiano e o então presidente da República, Michel Temer, assinou o decreto de extradição.

Desde 14 de dezembro, o italiano era procurado.

A prisão dele foi confirmada pela Polícia Federal do Brasil na madrugada deste domingo (13).