Governo de Pernambuco pagará traslado de brasileira morta na Nicarágua

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O traslado do corpo da estudante de medicina Raynéia Gabrielle Lima, 30, assassinada na noite da última segunda-feira (23) em Manágua, capital da Nicarágua, será pago pelo governo de Pernambuco, segundo informou na tarde desta quarta (25) a secretaria de Justiça daquele estado. As informações são da Agência Brasil.

O traslado do corpo é a principal preocupação da mãe da universitária brasileira, a aposentada Maria José da Costa, segundo revelou ao participar do Revista Brasil -programa da Rádio Nacional de Brasília. De acordo com a família de Rayneia, o sepultamento deverá ser realizado em um cemitério na região metropolitana do Recife, onde a família já tem jazigo.

A liberação do corpo da estudante está sendo acompanhada pelo Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. O Itamaraty se manifestou por meio de nota em que afirma que a pasta está em contato com parentes da estudante em Recife.

“A Embaixada do Brasil em Manágua está prestando todo o apoio cabível no sentido de obter a documentação necessária para a liberação do corpo e providenciando o levantamento dos custos pertinentes, informando-os à família. Os procedimentos médico-legais são de competência exclusiva das autoridades da Nicarágua, responsáveis pela liberação do corpo”, diz a nota divulgada pelo Itamaraty.