Governo de SP recebe ajuda do Exército para combater plano do PCC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A possibilidade de resgate de chefes do PCC de um presídio paulista com uso de um exército de mercenários levou o governo de São Paulo a solicitar apoio do Exército para enfrentar a facção criminosa.

O apoio foi confirmado à Folha de S.Paulo nesta quinta (1º) pelo Comando Militar do Sudeste que disse ter recebido a solicitação de apoio logístico da Secretaria de Segurança Pública, "o que foi prontamente atendido".

Segundo a Folha apurou, o Exército está apoiando com fuzis .50, além de treinamento de policiais para a utilização do armamento pesado. Esses fuzis são capazes de derrubar aeronaves.

O Exército também confirmou o recebimento do ofício do deputado federal e senador eleito Major Olímpio que traz detalhes do suposto plano de resgate de Marco Camacho, o Marcola, conforme reportagem da Folha desta quinta.

"As informações trazem que diversas forças paramilitares iranianas, nigerianas e membros das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) teriam sido contratadas para tal empreitada criminosa, o que foge das ações perpetradas por criminosos comuns", diz o ofício enviado parlamentar.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou a solicitação de apoio às tropas da PM empregadas em Presidente Venceslau. " As medidas têm como objetivo garantir a segurança dos presos que estão em unidades prisionais, agentes públicos, assim como da população da região."

A possibilidade desse arrebatamento de presos levou a Justiça de Presidente Venceslau a interditar, desde o início do mês passado, o aeroporto da cidade. Na ocasião, o juiz demonstrou a dimensão do temor. "Há enorme preocupação com o aeroporto municipal, pois [fica] muito próximo ao estabelecimento prisional, permitindo logística para atuação de referida organização criminosa", diz despacho do juiz. "A medida se mostra absolutamente necessária, pois evitará problemática maior."