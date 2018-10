Governo diz que relação comercial é favorável para os EUA em US$ 250 bilhões

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após as críticas do presidente americano Donaldo Trump às relações comerciais com o Brasil, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Abrão Neto, afirmou que os EUA tiveram um superávit de US$ 90 bilhões apenas no comércio de bens com o Brasil nos últimos dez anos.

"Se forem considerados bens e serviços, essa relação é favorável para os EUA em US$ 250 bilhões", afirmou o secretário, durante a divulgação da balança comercial brasileira de setembro.

"No ano passado, nossas exportações para os EUA cresceram 6,2%, e nossas importações mais que o dobro, 13,3%. Existe um viés crescente da corrente de comércio", completou.

De acordo com Abrão, é necessário entender melhor o contexto e teor das declarações de Trump.

"Nós precisamos entender mais em detalhes qual é o contexto e o teor do pontos de preocupação externados pelos EUA. De maneira geral, temos uma relação comercial muito positiva com os EUA, é o nosso segundo principal parceiro comercial. Temos um comércio com um perfil muito complementar e estratégico de trocas comerciais", ponderou.

O secretário também disse que há diversos temas que podem ser aprofundados na relação bilateral.

"Há uma avenida de temas a serem aprofundados na relação bilateral, que podem contribuir mais ainda para o fortalecimento do comércio entre Brasil e EUA."