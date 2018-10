Governo e indústria vão anunciar redução de açúcar em alimentos, diz ministro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo e a indústria vão anunciar metas de redução de açúcar em alimentos processados, como refrigerantes, biscoitos e achocolatados, de acordo com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

O anúncio será feito, segundo ele, após o primeiro turno das eleições, que ocorre no próximo domingo (7).

"Vamos estabelecer percentuais de redução do açúcar dos alimentos processados. Como exemplo, iogurte, achocolatados, sucos em caixinha, refrigerantes, bolos, biscoitos. Todos esse produtos terão percentual de redução de açúcar até 2021. Em 2021, sentamos novamente e estabelecemos novo patamar", disse Occhi.

O percentual de redução será diferente para cada tipo de produto, segundo o ministro.

"Nós temos uma grande preocupação com redução do sódio, do açúcar e da gordura. Esse é o grande trabalho também da rotulagem dos alimentos. É alertar. Ninguém irá proibir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, sal e gordura, porém vamos alertar nossa população que esse alimento tem excesso desses produtos que fazem mal à saúde", disse.

O modelo, de acordo com o ministério, é semelhante a acordo firmado com a Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos) para reduzir o teor de sódio nos alimentos, com objetivo de diminuir o risco de doenças associadas ao alto consumo de sal, como hipertensão.

O ministro participou na manhã desta segunda-feira (1º) da divulgação de um estudo sobre perfil da população idosa no Brasil, feito em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).