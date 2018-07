Governo envia ao Congresso projeto que muda tributação de fundos exclusivos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo enviou ao Congresso um projeto de lei mudando as regras de tributação dos fundos exclusivos de investimento, em medida que geraria uma arrecadação extra de R$ 10,7 bilhões em 2019.

O despacho foi publicado nesta terça-feira (31) no Diário Oficial da União.

Uma MP (medida provisória) assinada pelo presidente Michel Temer em outubro do ano passado já previa que esses fundos fechados, para grandes investidores, passassem a seguir as mesmas regras de fundos abertos.

Atualmente, a cobrança de Imposto de Renda desses fundos só acontece no momento do resgate do investimento ou quando o fundo é liquidado.

A proposta é mudar esse recolhimento para duas vezes ao ano, como já acontece com os fundos abertos.

"A presente proposta tem por objetivos reduzir as distorções existentes entre as aplicações em fundos de investimento e aumentar a arrecadação federal por meio da tributação dos rendimentos acumulados pelas carteiras de fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio fechado, os quais se caracterizam pelo pequeno número de cotistas e forte planejamento tributário", diz a justificativa do projeto.

Essa MP deveria ser votada até 8 de abril deste ano para não perder a validade, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu deixar o texto caducar.

A avaliação de pessoas próximas às conversas é que pode ser difícil votar um projeto de lei antes das eleições deste ano, já que deputados e senadores devem voltar as atenções para as campanhas.

HEDGE

O mesmo projeto enviado para apreciação do Congresso prevê um alinhamento da tributação entre investimentos feitos por instituições financeiras no exterior e proteção para variação cambial (hedge) desses investimentos feita no Brasil.

Atualmente, há uma distorção, já que a aplicação feita no exterior não é tributada, diferentemente do hedge para esse investimento feito no Brasil.

Segundo a Receita, nesse caso não haveria impacto fiscal. Esse alinhamento ocorreria de forma paulatina, entre 2020 e 2023.