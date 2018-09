Governo está engajado em aprovar Previdência, diz secretária-executiva da Fazenda

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governo está engajado em tentar aprovar a reforma da Previdência em pelo menos uma das casas do Congresso ainda este ano, afirmou nesta quarta-feira (26) a secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi. O objetivo é entregar ao próximo governo parte do trabalho concluído, disse.

Na terça (25), o presidente Michel Temer adiantou em Nova York que o governo pode suspender a intervenção na segurança do Rio para votar a reforma. As discussões no Congresso foram suspensas em fevereiro, já que a Constituição não permite emendas em períodos de intervenção.

"O governo está engajado a voltar a discutir o tema para que possa iniciar e aprovar, quem sabe em uma das casas em dois turnos", disse Vescovi, em palestra na feira Rio Oil & Gas. "A reforma da Previdência é fundamental", defendeu.

O ministro do Planejamento, Estaves Colnago, disse acreditar em menor resistência dos parlamentares, já que a proposta do governo já foi modificada após negociações com o Congresso. O texto aprovado, lembrou, prevê economia de R$ 600 bilhões em dez anos, R$ 150 bilhões a menos do que o original.

Ele ressalta que o gasto do governo com a Previdência chega a R$ 600 bilhões por ano. Com salários e encargos, o custo é de R$ 300 bilhões: "O crescimento das despesas obrigatórias leva a cortes, principalmente no investimento", argumentou.

Colnago disse que o governo deixará pronto para o próximo governo uma proposta de reforma do serviço público, com foco em revisão no número de cargos, de salários iniciais -considerados mais altos do que a iniciativa privada- e na mobilidade dos servidores entre as diversas carreiras.