Governo liberará mais recursos do Orçamento, diz ministro do Planejamento

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou nesta quarta-feira (19) que a perspectiva é que sejam liberados recursos do Orçamento na próxima sexta-feira (21), quando a equipe econômica divulgará a atualização da programação para as contas públicas do bimestre.

"A perspectiva é de haver liberação de recursos", disse Colnago durante evento no Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). "Não posso falar em valores, pois será anunciado oficialmente na sexta-feira, mas o mais importante desse relatório será mostrar que a situação fiscal está encaminhada, e isso nos dá oportunidade de pensar novas pautas".

No último relatório de receitas e despesas, documento que é publicado a cada dois meses, a pasta havia afirmado que o aumento da arrecadação da União com royalties de petróleo e o esforço fiscal de estados e empresas estatais permitiria uma tranquilidade maior no Orçamento deste ano.

Mesmo assim, e a despeito da alta demanda das pastas, a liberação de recursos foi de somente R$ 666 milhões, por causa da regra do teto de gastos, que limita as despesas à inflação do ano anterior. Outros R$ 1,1 bilhão também foram liberados, mas para uso em despesas fora do teto, como eventual capitalização de estatais, como a Caixa.

De acordo com o ministro, a demanda por recursos por parte dos ministérios continua grande.

"A demanda continua muito grande, vamos manter a mesma racionalidade do relatório anterior, privilegiando as despesas obrigatórias. A discussão mais aprofundada em torno disso ocorrerá na semana que vem".