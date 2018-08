Governo paga R$ 16,4 milhões em promoções na Educação em julho

AEN

Pouco mais de seis mil professores e agentes educacionais tiveram promoções e progressões implantadas no mês de julho. Eles receberam o valor retroativo desde a data do direito da promoção e, a partir dos vencimentos de agosto, as promoções passam a ser pagas regularmente.

Ao todo, o Governo do Estado pagou R$ 13,89 milhões para as progressões de 5.805 professores e R$ 2,5 milhões para as promoções de 534 agentes 1 e 2.

Os agentes educacionais 1, que têm o nível fundamental como nível de ingresso, podem solicitar a promoção caso tenham concluído o ensino médio, o programa Pró-Funcionário ou que tenham concluído um curso de graduação. Os agentes educacionais 2, que ingressam com ensino médio completo, podem ter promoção caso concluam um curso superior ou cursem o Pró-Funcionário.

Para os professores que ingressam no quadro no nível 1 (licenciatura plena) podem ter promoção para o nível 2 caso concluam um curso de pós-graduação, e para o nível 3, quando concluem o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).

Os profissionais da educação do Paraná somam cerca de 100 mil pessoas, entre agentes educacionais e professores, responsáveis pela educação de cerca de um milhão de alunos distribuídos em 2.100 escolas estaduais.