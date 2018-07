Governo promove mais um encontro para discutir novo modelo de pedágio

Da Redação Bem Paraná

O governo do Estado, faz hoje, no Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), em Londrina, a segunda reunião pública de trabalho sobre o novo ciclo de concessões rodoviárias no Estado. O encontro será das 14 horas às 17h30.

Promovido pelo Governo do Estado, o encontro reunirá lideranças do município e região, representantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, do Departamento de Estradas de Rodagem e da Agência Reguladora do Paraná.

Na pauta um novo modelo de concessão de pedágios. A governadora Cida Borghetti participa do encontro. Ela tem destacado que o novo modelo de pedágio terá que contemplar mais obras nas rodovias além de preço mais baixo que os atuais do Anel de Integração. Na semana passada e mesma reunião foi realizada em Cascavel. A ideia do governo é iniciar os processos licitatórios de novas concessões em 2020. Na sequência as reuniões serão em Ponta Grossa, Maringá, Paranaguá, Guarapuava e Curitiba.