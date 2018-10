Governo Trump consegue votos para aprovar nome de indicado à Suprema Corte

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A confirmação de Brett Kavanaugh para a Suprema Corte americana tornou-se praticamente certa após a senadora republicana Susan Collins e o senador democrata Joe Manchin, que estavam no grupo de parlamentares indecisos, declararem na tarde desta sexta (5) que votarão a favor da aprovação do juiz para o cargo.

Com as declarações, o cenário mais provável é de que 51 senadores votem a favor e 49 contra Kavanaugh, acusado de ter atacado sexualmente três mulheres durante a juventude. A votação final está prevista para começar no fim da tarde sábado (6).

A lista de senadores que poderiam virar o jogo incluía os republicanos Jeff Flake e Lisa Murkowski. O primeiro declarou que votaria a favor do indicado de Trump e a segunda, contra.

Durante a manhã, os senadores decidiram encerrar os debates sobre a nomeação de Kavanaugh para a Suprema Corte dos Estados Unidos em até 30 horas e seguir para a votação final.

O presidente americano Donald Trump comemorou a decisão. "Muito orgulhoso do Senado dos EUA por ter votado 'sim' para avançar com a nomeação do juiz Brett Kavanaugh!", escreveu em uma rede social.

A decisão pela continuidade do processo foi tomada um dia após o FBI divulgar para a Casa Branca e senadores o resultado das novas investigações sobre o passado do juiz, acusado de ter cometido delitos sexuais quando era jovem. As informações coletadas eram consideradas decisivas para o desfecho do caso.

O relatório acabou não ajudando os democratas, que esperavam que novas evidências contra Kavanaugh viessem à tona. Eles disseram que as apurações foram limitadas e que não incluíram testemunhas que estavam dispostas a falar.

Já os republicanos respiraram aliviados. Disseram que nada do que foi apresentado corrobora a versão da professora Christine Blasey Ford, que acusa o juiz de agressão sexual em incidente na década de 1980.

Três mulheres acusam o juiz de ter cometido algum tipo de delito sexual: Christine Blasey Ford, Deborah Ramirez e Julie Swetnick.

O juiz é o segundo nome indicado por Trump para a Suprema Corte. O primeiro foi Neil Gorsuch, conservador moderado, que tomou posse em abril de 2017.

Caso Kavanaugh seja aprovado, o equilíbrio da corte será alterado: serão quatro juízes progressistas contra cinco conservadores.