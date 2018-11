Grama sintética e torcida do Atlético preocupam jogadores do Fluminense

Silvio Rauth Filho

A grama sintética da Arena da Baixada e a torcida do Atlético Paranaense foram dificuldades citadas por jogadores do Fluminense antes do duelo desta quarta-feira (dia 7) às 21h45, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O volante Jadson citou o campo do estádio como um obstáculo. Já lateral-direito Léo destacou a força dos torcedores.

Os dois já atuaram no clube paranaense. Léo jogou no Furacão em 2013, 2016 e 2017. Jadson, nas temporadas 2015 e 2016.

Jadson deu sua opinião sobre o duelo. “O Atlético é um time muito forte em casa, muito organizado, e uma das principais dificuldades é o gramado. É muito rápido, facilita bastante o jogo deles. Na época em que eu jogava no Atlético a gente usava esse artifício contra quem nos visitava. Tem que estar preparado. É uma decisão em dois jogos. Temos que trazer para casa um bom resultado”, declarou o volante, 25 anos.

Léo afirmou que o gramado não é uma preocupação. “A gente não costuma pensar em grama. Sabemos que lá e complicado, mas o importante é que estamos concentrados. Creio que a dificuldade é a torcida, que vai encher e joga junto os 90 minutos. A gente tem que ficar tranquilo, esquecer a torcida. Dentro de campo são só os jogadores. Quanto mais esquecer a parte de fora, melhor para gente”, destacou o lateral, 27 anos.

ESCALAÇÃO

O Atlético terá força máxima na quarta-feira. “A gente trouxe todo o elenco para cá (Porto Alegre). Vamos treinar amanhã (segunda-feira) já focados na equipe do Fluminense. Os fatos que aconteceram hoje nos fortalecem em termos de coletividade, de equipe, de espírito. Temos que ter tranquilidade, avaliar bem o que o Fluminense vai nos oferecer, é uma equipe muito qualificada, mereceu estar na semifinal, assim como a gente. Temos que ter o discernimento e avaliar o que é melhor para fazer um grande jogo”, disse o técnico Tiago Nunes.

A provável escalação para quarta-feira é Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo.