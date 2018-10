Grande Curitiba registra estragos e raios nesta quarta. Chuva não dará trégua na quinta

Da Redação Bem Paraná

A noite de quarta (17) foi de chuva em Curitiba e região. A instabilidade veio acompanhada por muitos raios e deixou rastro de estragos. Segundo o Simepar, choveu em Curitiba 27,8 mm.

Um eucalipto partiu ao meio e um enorme galho obstruiu a rua Eduardo Sprada, na Cidade Industrial de Curitiba. Houve alagamentos também em Araucária e Almirante Tamandaré — bombeiros chegaram a receber um alerta para um salvamento na esquina da rua Elfrida Jacomasso com a rua Paraná. A BR-476, entre Curitiba e Lapa, ficou interditada no quilômetro 194 devido a queda de árvores.

Em Londrina um temporal atingiu a cidade durante a tarde, com ventos de até 60 km/h, que derrubou dezenas de árvores e causou transtornos.

Nesta quinta (18), a manhã deve começar com o céu encoberto na Capital. Mas, a partir da tarde, há a possibilidade de chuva mais intensa, de novo com raios e trovoadas. Apesar da chuva prevista e do dia nublado, as temperaturas ainda ficam mais elevadas, com sensação de abafado durante a tarde, como ontem, quando a máxima chegou aos 27ºC. Nos próximos dias, a oscilação das temperaturas sofrem uma mudança, e as máximas caem a partir de sábado, ficando abaixo dos 20ºC. Quando a primavera completar seu primeiro mês, na segunda-feira, a mínima prevista para a Capital é de apenas 9ºC.