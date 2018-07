'Grande Sertão: Veredas' deixa Nova Fronteira e será publicado na Companhia da Letras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Grande Sertão: Veredas", a obra mais importante de Guimarães Rosa, deixa a editora Nova Fronteira e será publicada pela Companhia das Letras, conforme anúncio nesta quinta (19) da editora paulista.

A informação foi divulgada no site da editora. De acordo com a nota, a previsão é de que a obra -original de 1956 e considerada uma dos mais importantes da literatura brasileira e lusófona- seja publicada em fevereiro de 2019 com novo projeto gráfico, acompanhado por análises que jogam luz sobre a relevância do livro com uma cronologia ilustrada do autor.

Ainda segundo a nota, a ideia é que o romance ganhe versão em áudio e adaptação para graphic novel, bem como uma edição especial. Além disso, será realizada uma divulgação educacional, com a intenção de apresentar aos jovens leitores uma das obras mais celebradas da língua portuguesa.

No livro, que o escritor mineiro qualificava como "autobiografia irracional", dispõe da riqueza e da ousadia da língua para se aprofundar numa reflexão singular sobre a alma humana, atribuindo ao sertão sua dimensão universal.