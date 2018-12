Grande SP ainda tem 13% do esgoto fora do processo de coleta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com dados da própria Sabesp, 13% do esgoto gerado na Grande São Paulo ainda não é coletado pela companhia. E 39% ainda não é tratado, o que polui os córregos e rios da cidade, incluindo o rio Tietê.

As novas estruturas poderão receber parte desse esgoto que hoje é gerado mas não é tratado. Os túneis também devem preparar a cidade para o seu crescimento num horizonte de 30 a 40 anos, segundo cálculos da Sabesp.

"Todo o sistema de esgoto nessa região está saturado e já não está suportando o volume de esgoto dessa região, que tem um movimento de verticalização", diz Andrea Ferreira, gerente da Sabesp e coordenadora do Projeto Tietê.

As obras fazem parte da principal bandeira do setor ambiental do governo paulista, o Projeto Tietê, que já consumiu US$ 2,8 bilhões desde 1992, sem considerar a inflação. Nos primeiros anos do projeto, a Sabesp e o governo do estado chegaram a dizer que até 1998 o Tietê já teria peixes e que, em 2005, estaria completamente limpo.

O otimismo daquela época não se confirmou. Segundo a SOS Mata Atlântica, o rio ainda está morto em 122 km (contra 530 km na década de 1990) dos 1.100 km de extensão. Malu Ribeiro, da ONG ambientalista, analisa que as primeiras metas de se limpar o Tietê eram irreais e ajudaram a criar uma sensação de descrédito de que o rio seria despoluído entre a população do estado.

A Sabesp estima que a fase atual de despoluição do Tietê irá até 2024. "Ao término desta fase, o paulistano já não terá um rio tão fétido quanto hoje e terá uma condição paisagística melhor", avalia Malu.

"O compromisso de seguir tocando o projeto deve ser assumido pelo próximo governador, pois se trata de uma questão de estado".

Para que o rio fique efetivamente limpo, será necessário que a Sabesp chegue à universalização da coleta e tratamento de esgoto.

Será preciso que todas as cidades que margeiam o Tietê também façam o mesmo trabalho e que exista um forte combate ao lixo jogado nas ruas, que vai parar na calha do rio, e que também não cresça a moradia irregular às margens dos córregos das cidades paulistas.