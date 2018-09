'Grata por representar força da mulher', diz Sophie Charlotte sobre vídeo de 'Maria Maria'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música "Maria Maria", um clássico do cantor Milton Nascimento, 75, ganhou um videocipe para celebrar os seus 40 anos. Sophie Charlotte foi uma das atrizes escaladas para fazer parte do vídeo e comemorou a sua participação.

"Vou ser eternamente grata pela oportunidade de dançar a sua música Bituca, e humildemente representar a força da mulher brasileira, ao lado de tantas mulheres que admiro e reverencio", disse a atriz Sophie Charlotte em seu Instagram.

Também estão no elenco do vídeo, as atrizes Simone Mazzer, Zezé Motta, Camila Pitanga, Georgiana Góes, Arianne Botelho e Jéssica Ellen. Dançando e brincando com terra, elas fizeram uma performance emocionante, que retrata a força e a garra das mulheres, representada por Maria, personagem da canção. A direção é de Miguel Cariello.

"Mulheres, atrizes, tão fortes, maravilhosas e que eu sempre admirei, cada uma com sua personalidade, com a sua Maria! Que a mesma potência, força e amor que a gente sentiu gravando o clipe, chegue em todos vcs", afirmou Arianne Botelho em suas redes sociais.

O vídeo traz uma versão acústica da canção composta por Milton em parceria com Fernando Brant. A faixa "Maria Maria" foi lançada em 1978 no álbum "Clube da Esquina 2".