Gravada na Itália, adaptação de best-seller 'A Amiga Genial' estreia na HBO

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Foi quando Lila e eu decidimos subir pela escada escura que levava, degrau a degrau, patamar a patamar, até a porta do apartamento de dom Achille que nossa amizade começou." É assim que Elena Greco, a Lenu, começa a contar a história de seu relacionamento com Rafaella Cerullo, a Lilla, ou melhor, "A Amiga Genial" (R$ 44,90, 331 págs., Biblioteca Azul), obra de 2011, da misteriosa escritora italiana Elena Ferrante -na verdade, pseudônimo de uma autora que mantém o anonimato.

As aventuras da infância e da adolescência das duas meninas que cresceram em Nápoles, na Itália, na década de 1950, arrebataram milhares de leitores em todo o mundo e serão apresentadas na TV, na série "My Brilliant Friend", que a HBO estreia neste domingo (25), às 22h.

As expectativas são altas. A saga completa é contada em quatro volumes. Os outros livros são a "História do Novo Sobrenome", "História de Quem Foge e de Quem Fica" e "História da Menina Perdida." A narrativa da autora é envolvente. Em geral, quem termina um livro corre para comprar o seguinte na ânsia de saber o que vai acontecer nas vidas e na delicada relação de Lenu e Lila.

Segundo a HBO, a série se concentra no primeiro livro e ainda não há informações sobre uma segunda temporada. Apesar do nome inglês, o programa foi gravado na Itália com atores do país falando o idioma local.

Serão oito episódios. Nos três domingos seguintes, a HBO exibirá dois episódios consecutivos e no dia 16 de dezembro vai ao ar o final da trama. A produção se preocupou em ser fiel à Nápoles do pós-guerra retratada na obra: suja, pobre e muito violenta.

É quando Lenu, já bem mais velha, recebe um telefonema de Rino, filho de Lila, contando que a mãe desapareceu sem deixar rastros, que ela decide, como uma espécie de vingança, contar toda a complexa história da amizade de mais de 60 anos das duas.

O início foi lá na porta de dom Achille, o "ser malvado", de quem todos tinham medo. Menos Lila, que, diferentemente da esforçada Lenu, era tão levada e destemida quanto brilhante: aprendeu a ler sozinha para surpresa e inveja da amiga. E é por causa dela que as duas estão lá, na porta do vilão e prestes a começar uma história genial.