Grávida de 5 meses, Sabrina Sato diz que engordou 11 quilos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sabrina Sato contou em um vídeo em seu canal no YouTube nesta segunda-feira (23) como está sendo sua alimentação e seu peso durante a gestação. A apresentadora está grávida de cinco meses de uma menina, de seu relacionamento com Duda Nagle.

Logo no início, ela revelou que já engordou 11 quilos, mas que não está preocupada com seu corpo.

“São mutias mudanças acontecendo. Não só por fora, nas tetas, que eu tô parecendo uma vaca leiteira [risos], não só na barriga, “popô”, tudo. Mas mudanças internas também que são legais. E, apesar de todas as mudanças, eu estou muito, muito feliz, me sentindo muito gostosa, maravilhosa. Acho que vou querer ficar grávida pra sempre”, brincou.

Sabrina contou que estava muito abaixo do peso antes de engravidar e apenas com 10%, 11% de gordura corporal. “Achava que estava inchada”, disse ela, antes de descobrir que seria mamãe.

Agora, Sabrina pretende iniciar uma dieta para controlar os quilos que está ganhando com a gestação. “Não tem açúcar, docinhos, vou fazer [dieta] porque já passei do peso, engordei mais do que deveria. Não fico preocupada com meu corpo, mas com o bebê. Uma celulite a mais ou a menos, uma gordurinha amais ou a menos, não ligo”, garantiu.