Grávida há quase dez meses, Bella Falconi revela ansiedade por fim de gestação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já são 39 semanas de gestação, mas por enquanto nada de bebê para Bella Falconi.

A nutricionista revelou incômodo com o barrigão e ansiedade pela chegada de Stella, sua segunda filha, em postagem em sua conta no Instagram, neste domingo (19).

"A paciência é uma das maiores virtudes, ainda mais nessa reta final... Ontem eu não dormi direito porque o incômodo está ficando cada vez maior. O incômodo da barriga, das contrações e da ansiedade", escreveu Bella.

"Mas nesse colo eu encontro paz... E sei que tudo sairá como Deus planejou. Vou dando notícias! Por enquanto no forninho ainda! Bom domingo pra nos!", completou a nutricionista.

MUITOS RITMOS

No início do segundo trimestre da gestação, ela foi diagnosticada com polidramnio, excesso de líquido amniótico no útero que pode causar um parto prematuro. Por recomendação médica, reduziu o ritmo dos exercícios para três vezes por semana e sem pesos.

Isso não significa que ela diminuiu o ritmo das atividades. Além do trabalho e dos cuidados com a Victoria, ela termina um mestrado em nutrição na Northeastern University, em Boston, nos EUA. "Por um lado é bom, que ocupa a cabeça da gente e a gente não fica tão ansiosa", disse a nutricionista em entrevista na semana passada.

Stella deve nascer em Orlando, assim como a irmã mais velha, já que Falconi mora na cidade há 11 anos. A expectativa é que seja de parto normal, como na primeira gravidez.