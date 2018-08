Grávida, Kate Hudson brinca com seu tamanho: 'tão grande que não dá para ver meu shorts'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Kate Hudson, 39, postou uma foto de sua barriga de grávida nesta terça-feira (14) e brincou com o tamanho: "Sim, eu estou usando roupas. Estou tão grande que você não pode ver meu shorts... Eu também não posso vê-lo", afirmou em sua conta no Instagram.

Hudson, que já tem dois filhos, anunciou a nova gravidez em abril, também pelas redes sociais. "Nós tentamos manter essa gestação fora do radar o máximo que deu, mas estou estourando agora! É muito difícil esconder, mais exaustivo do que tornar público. Estamos excitados. Uma menina a caminho", disse na ocasião.

A atriz namora com o músico Danny Fujikawa desde maio do ano passado, quando apareceram juntos na estreia de um filme da mãe dela, a atriz Goldie Hawn, 72. Hudson já é mãe de Ryder, 14, com o vocalista da The Black Crowes Chris Robinson, e de Bingham, 7, do casamento com Matthew Bellamy, vocalista da banda Muse.

Antes de assumir o namoro com Fujikaw, Hudson chegou a ser apontada como namorada do ator Brad Pitt, 54, após a separação dele de Angelia Jolie, 43. O irmão da atriz chegou a brincar com a notícia falando que a vida da família ficou um inferno com a presença do galã.

Também pelas redes sociais, a atriz afirmou que, apesar de estar na reta final da gravidez, continua trabalhando normalmente. "Trabalhando o dia todo hoje e percebi que deveria estar compartilhando um pouco disso porque é uma parte enorme do meu dia, mas estou muito grávida e muito preguiçosa", disse ela.