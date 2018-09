Grávida, Sabrina Sato é coroada rainha da bateria da Gaviões da Fiel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato, 37, foi coroada rainha da bateria da Gaviões da Fiel na noite desta sexta-feira (14), durante a apresentação das fantasias que escola de samba levará para a avenida em 2019. "Que emoção receber esse presente nesse momento tão lindo que estou vivendo", afirmou ela.

Sabrina está na 30ª semana de gravidez de sua primeira filha. Com o parto marcado para o início de novembro, ela já afirmou que pretende desfilar normalmente no Carnaval do Rio e de São Paulo em 2019. Além da Gaviões, que a apresentadora acompanha em São Paulo, ela costuma passar pela Sapucaí, no Rio, com a Vila Isabel.

"Hoje me arrumei toda porque ia pela primeira vez, grávida, visitar a quadra da minha escola Gaviões da Fiel. Só não sabia da surpresa que nos esperava lá. Que felicidade! Estou na escola há quase 16 anos, já fui destaque de ala, musa, estou há nove anos como madrinha e hoje fui coroada rainha de bateria", comemorou ela no Instagram.

O presidente da escola, Rodrigo González Tapia (Digão), afirmou em nota que a escolha é uma forma de reconhecer a dedicação de Sabina e também de presenteá-la "nesse momento tão especial em sua vida". "Sabrina tem uma identificação muito forte com a nossa comunidade, é humilde, corintiana e sempre honrou a nossa camisa", disse.

No próximo ano, a Gaviões levará à avenida uma reedição do enredo de 1994, "A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente". Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo acontecerão nos dias 1º e 2 de março, já os do Rio serão em 3 e 4 do mesmo mês.

Por conta da gravidez, Sabrina também está dobrando a quantidade de gravações feitas para seu programa na Record para deixar a maior quantidade possível de conteúdo pronto antes de sua licença, prevista para o final de outubro. A ideia é preencher a atração pelo menos até dezembro.