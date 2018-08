Grazi Massafera critica boatos sobre possível reconciliação com Cauã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Grazi Massafera, 36, usou seu perfil em uma rede social nesta quinta-feira (16) para criticar as notícias de que estaria voltando com o ex-marido, Cauã Reymond, 38.

Em sua conta no Instagram, a atriz desmentiu os rumores publicados na imprensa e disse que os dois têm uma boa relação pela filha, Sofia, 6.

"Temos uma filha e uma boa relação. Estou separada há cinco anos e ainda sou surpreendida com boatos infundados e especulativos. Até quando?", diz Grazi.

Na imagem, que mostra a frase "não creia em tudo que lê", Grazi afirma ainda que sua relação com Cauã se resume às responsabilidades com a criação e educação de Sofia. "Só ela nos importa. É imenso o amor que temos por ela."

Os boatos de que Grazi e Cauã estariam retomando o relacionamento ganharam força após a separação do ator e a apresentadora Mariana Goldfarb, com quem ficou dois anos. O casal já havia terminado o relacionamento no começo do ano, mas retomaram pouco depois. Em abril, Cauã disse querer casar de novo e ter mais filhos.

Já Grazi há tempos não é vista com o namorado, o advogado Parick Bulus, embora nenhum dos dois tenha falado em término. Ele não estava na viagem em família que ela fez para a Disney.