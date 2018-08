Grazi Massafera recebe convite para série na TV paga e estuda deixar Globo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das principais estrelas da Globo, Grazi Massafera, 36, está prestes a deixar a emissora. O contrato da atriz termina em setembro e ela estaria tentada a não renovar. Ela já tem inclusive uma proposta de trabalho na TV paga.

Segundo o UOL, Grazi foi chamada para o elenco da série "Hard", que será exibida na HBO. Produzida pela Gullane Filmes e com direção de artística de Daniel Rezende, de "Bingo - O Rei das Manhãs", "Hard" vai contar a história de uma viúva que descobre que seu recém-falecido marido era dono de uma grande produtora de filmes pornográficos.

Grazi faria o papel de uma das atrizes dessa produtora, que também é prostituta. Trata-se de uma refilmagem, a original foi produzida há cerca de uma década na França, adaptada à realidade brasileira e com 18 episódios, fatiados em três temporadas.

A reportagem apurou que Grazi já leu a sinopse de "Hard" e gostou. Ela estaria seduzida pela trama, pela possibilidade de fazer outros trabalhos na TV a cabo e em serviços de streaming, como Netflix. Com 12,9 milhões de seguidores no Instagram, a mãe de Sofia já confidenciou a amigos mais próximos que gostaria de ter mais liberdade também para fazer mais publicidade.

"Ela fatura muito mais com merchandising. É uma das atrizes de maior credibilidade no mercado publicitário", destacou uma pessoa próximo a atriz. O UOL entrou em contato com a assessoria da atriz, que despistou. "Grazi Massafera está de férias e ainda não tem data de um novo projeto."

A Globo também foi procurada e ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem. Grazi foi eleita Miss Paraná em 2004 e, no ano seguinte entrou para o Big Brother Brasil. Ela acabou o programa em segundo lugar, perdendo para Jean Wyllys. No final, ela ganhou uma bolsa de estudos na Oficina de Atores da Globo.

Em 2006, ela estreou na novela "Páginas da Vida", de Manoel Carlos, como Thelma, uma moça que sai do interior em busca dos seus sonhos. Depois, fez "Desejo Probido", "Negócio da China", "Tempos Modernos", "Aquele Beijo", "Flor do Caribe", " A Lei do Amor" e "O Outro Lado do Paraíso".

O seu maior sucesso foi "Verdades Secretas" (2015), como a modelo Larissa, papel pelo qual chegou a ser indicada ao prêmio Emmy Internacional de Melhor Atriz.

MARCO PIGOSSI

Em abril, a saída do ator Marco Pigossi acendeu o sinal vermelho na Globo. O produtor de elenco Nelson Fonseca, funcionário antigo e um dos mais renomados da área, perdeu seu posto e foi realocado como pesquisador.

O que se comenta nos bastidores é que a cúpula da emissora avaliou que Nelson foi inábil na negociação com o ator, que assinou com a Netflix.