Greca autoriza concurso para 111 vagas em 15 cargos e vai chamar 100 novos guardas

O prefeito Rafael Greca autorizou, nesta terça-feira (7/8), a realização de um novo concurso público para a contratação de servidores municipais para 15 diferentes cargos. São 111 novas vagas. Este será o primeiro concurso público da gestão. O último foi feito em 2016.

“A Prefeitura ficou velha. Nós encontramos uma deficiência de recursos humanos expressiva pela ausência de planejamento e gestão de política de recursos humanos”, disse o prefeito Rafael Greca.

O concurso será aberto para os seguintes cargos: Agente Administrativo, Analista de Desenvolvimento Organizacional, Arquiteto, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro de Segurança de Trabalho, Fiscal, Fiscal de Obras e Posturas, Nutricionista, Professor de Educação Infantil, Profissional do Magistério - Docência II, Procurador e Técnico Agrícola.

Os editais com os conteúdos programáticos, datas e locais de provas serão divulgados neste semestre. A Prefeitura calcula que os novos servidores terão um custo adicional de R$ 800 mil por mês no orçamento do município.

“A ideia é cobrir os desligamentos por aposentadoria, sempre respeitando as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e as limitações orçamentárias”, ressaltou o prefeito. O secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Heraldo Alves das Neves, também participou da reunião que autorizou a realização do concurso público.

Guardas Municipais

O prefeito também anunciou que serão chamados mais 100 novos guardas municipais este ano, além dos 60 que já foram incorporados. Greca também adiantou que mais guardas serão chamados nos próximos anos, sempre respeitando a disponibilidade orçamentária.

“Haverá novos concursos públicos para aos poucos suprir as necessidades da máquina pública, tomando sempre o cuidado de não inchá-la”, alertou Greca.