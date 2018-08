Greca recebe homenagem como Personagem Aecic

Da Redação Bem Paraná

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, é Personalidade AECIC 2018. A homenagem foi prestada, ontem, pela Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (AECIC) em evento que reuniu cerca de 420 pessoas, no Graciosa Country Club, entre lideranças empresariais e políticas do Estado.

“Recebo a homenagem com uma indizível alegria”, disse o prefeito, que recebeu a honraria ao lado da primeira-dama Margarita Sansone. “A Cidade Industrial de Curitiba é a força empresarial mais e dinâmica de todo o Paraná. Representa uma plêiade de empresas que honram nosso estado. E a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba é uma valiosa parceira da nossa cidade para o bem que ainda podemos fazer por Curitiba, pelos curitibanos e pelos paranaenses.”

A homenagem começou a ser concedida pela AECIC em 1978. Anualmente, a associação seleciona um homenageado, levando em consideração a contribuição para o desenvolvimento do Paraná e e a atuação e legado no meio industrial e empresarial paranaenses. O prefeito curitibano é o homenageado da 38º edição do evento.