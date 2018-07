Greca reforça compromisso de organizar espaços no entorno dos estádios

SMCS

Cinco barraquinhas repletas de delícias culinárias, como bolinho de bacalhau, pastel de carne, burrito, hambúrguer gourmet e pratos mineiros, chamaram a atenção dos torcedores que foram, no último sábado (21/7), ao Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória, para ver o jogo entre o Coritiba e o São Bento. A primeira Feira Gastronômica do Futebol começou a funcionar, nos dias dos jogos do Coxa, bem perto do campo, no final da Rua Simão Bolívar, entre as ruas Mauá e Augusto Severo.

O prefeito Rafael Greca visitou a nova feira gastronômica, no sábado, e reforçou seu compromisso de organizar o espaço urbano no entorno dos estádios da capital. “A Feira do Futebol passa a oferecer opções culinárias de qualidade e é um atrativo não só para os torcedores, como também para as famílias da região”, complementou o prefeito. O novo ponto da Prefeitura é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

A Feira do Futebol vai começar quatro horas antes das partidas e terminar 30 minutos após o início do jogo. No próximo sábado (28/7), por exemplo, o ponto estará funcionando a partir das 15h e a partida entre o Coritiba e a Ponte Preta terá início às 19h. Ela também poderá ocorrer antes de eventos (como shows e encontros) que sejam realizados no Couto Pereira, mas inicialmente, está confirmada apenas para os dias dos jogos. Além das comidas prontas para consumo, as bancas vão vender refrigerante, água, chá e sucos.

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi, explicou que a feira do Couto Pereira é um piloto e há planos de criar novos pontos nos estádios do Atlético Paranaense e Paraná Clube. “Vamos começar pelo Alto da Glória e ver os ajustes que precisarão ser feitos, mas já iniciaremos conversações com os dois outros times”, contou o secretário. A contrapartida do clube de futebol será a instalação de banheiros químicos próximos à feira. No Couto Pereira, o Coritiba está responsável pelo colocação de seis banheiros.

Dono de uma banca de hambúrgueres artesanais na Feira do Futebol, Wanderley Santos Amor parabenizou a Prefeitura pela iniciativa. “O movimento na feira está muito bom e acredito que ela realmente deverá ser um grande sucesso”, avaliou ele, que oferece opções de sanduíches gourmet com carne bovina, suína e vegano. Segundo ele, vários moradores do bairro visitaram o ponto e elogiaram a iniciativa.

Programa

A população de Curitiba conta com 90 feiras da Prefeitura, administradas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab). Por trás da qualidade oferecida pelos feirantes e comerciantes de alimentos prontos, estão as equipes de controle de qualidade da Smab, que diariamente monitoram os produtos comercializados nas feiras livres, noturnas, gastronômicas e de orgânicos, bem como nos pontos do Nossa Feira.