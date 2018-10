Gregório Duvivier acha foto de Regina Duarte com Fidel Castro e diz: 'Namoradinha da ditadura'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor, ator e humorista Gregorio Duvivier, 32, ex-colunista da Folha de S.Paulo, publicou em sua rede social uma foto antiga de Regina Duarte, 71, ao lado de Fidel Castro, que foi ditador de Cuba de 1959 a 2008. Na última sexta (12), a atriz fez uma visita a Jair Bolsonaro (PSL) e tem feito campanha ao presidenciável.

"Hoje Regina Duarte posa com Bolsonaro. Antes era com Fidel. Não tem nada a ver com direita e esquerda. Tem a ver com tesão por QUALQUER governo autoritário que viole direitos humanos. Assim como Bolsonaro tinha tesão pelo Chávez. Onde há democracia, são contra. Bando de namoradinhos da ditadura", escreveu o escrito, na legenda da foto em seu perfil no Instagram.

A publicação de Duvivier foi feita logo após o ator José de Abreu, 72, fazer uma série de críticas a Duarte. Apoiador histórico do PT, Abreu afirmou que respeitava a posição da atriz enquanto ela apoiava a direita democrática com José Serra, Geraldo Alckmin, FHC e João Doria e até o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

"Mas não respeito artista que apoia fascista. Nossos colegas, Regina Duarte, sejam artistas, técnicos, gays, lésbicas ou héteros, estamos apavorados com o advento do fascismo. Ninguém mais trabalha sossegado com essa ameaça de trevas sobre nossas almas sensíveis. Não é admissível um colega de tantos anos não respeitar isso!"", escreveu o ator em seu perfil no Twitter.

Em outra mensagem, mais dura, José de Abreu acusou a colega de profissão de espalhar notícias falsas. "Bolsa-presidiário existe desde 1991. Sei que você é meio esquecida, não consegue decorar texto há muitos anos (inaugurou o uso de ponto eletrônico para atores na Globo), mas 'dar um Google' evitaria de você passar fake news do fascista que você apoia."

Em resposta, também na manhã deste sábado, Regina postou duas imagens em seu perfil no Instagram com comparações, segundo ela, do regime fascista de Benito Mussolini com propostas dos programas de governo de Haddad e de Bolsonaro.

As informações postadas pela artista sugerem compatibilidade de projetos do político italiano com planos do candidato petista. "Quem é o fascista...?", escreveu ela na legenda de uma das fotos.

No dia 30 de setembro, a atriz já havia dado indícios de ser favorável à candidatura de Bolsonaro ao publicar vídeos em seu perfil no Instagram que indicavam que ela havia comparecido a manifestação a favor do capitão reformado na avenida Paulista, em São Paulo. "Hoje pela manhã, antes da chuva, foi domingão paulista com parque, manifestação e chuva forte", escreveu Regina Duarte, na ocasião.

O ato ocorreu um dia depois das manifestações contrárias ao candidato lideradas por mulheres em todo o país, como parte do movimento #EleNão, na qual vários famosos participaram, como Bruna Linzmeyer, Paula Lavigne, Letícia Sabatella, Sophie Charlotte e o marido, Daniel de Oliveira, Paula Burlamaqui, Nanda Costa, Juliana Alves, Débora Lamm, Françoise Forton e Fernanda Paes Leme, entre outros artistas.