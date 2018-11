Grêmio bate Chapecoense, confirma vaga na Libertadores e mantém quarto lugar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está classificado para a próxima Libertadores. Com a vitória sobre a Chapecoense, neste domingo (18), na Arena, por 2 a 0, o time gaúcho não deixa o G-6 de forma alguma até o fim do Brasileiro. O resultado ainda manteve o quarto lugar, que confere vaga direta à fase de grupos da competição. Cícero e Everton marcaram os gols.

A briga pelo quarto posto é com o São Paulo. Os gaúchos somam, agora, 62 pontos. A Chapecoense, por sua vez, segue batalha contra o rebaixamento. É 18º colocada com 37 pontos.

Na próxima rodada o Grêmio visita o Flamengo, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Já a Chape recebe o Sport na quinta-feira às 21h (de Brasília).

O Grêmio reviveu sua essência. Com toques curtos e invertidas de jogo, o time gaúcho dominou a Chapecoense no campo ofensivo. Mesmo que não tenha entrado muitas vezes na área do adversário, foi sempre perigoso pelos pés de Jean Pyerre. Everton e Alisson deram velocidade ao time da casa, que esteve melhor durante a partida toda.

Sem Maicon, lesionado, Renato Gaúcho poderia ter utilizado Matheus Henrique no meio-campo. Mas colocou Cícero pela capacidade de conclusão na bola aérea. Deu certo. Foi exatamente desta forma que o Tricolor abriu o marcador, com o ex-meia do São Paulo colocando na rede de cabeça, aos 24min.

Preso na posse de bola ofensiva do Grêmio, a Chapecoense pouco conseguiu responder. Vazada ainda no princípio da partida, a equipe catarinense tentou apostar no contra-ataque, mas não abasteceu Wellington Paulista ou Leandro Pereira como seria necessário. Desta forma, pouco frequentou o campo ofensivo.

Na etapa final, a Chapecoense ainda levou o segundo gol aos 29min. Everton aproveitou bem passe de Jael e concluiu com um toque por cima do goleiro Jandrei.

Essa foi a quarta partida consecutiva de invencibilidade do Grêmio. Já a Chapecoense perdeu pela segunda vez seguida e se complicou na luta contra o rebaixamento.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Marcelo Oliveira, Cortez; Michel, Cícero, Jean Pyerre (Douglas), Alisson, Everton (Marinho); André (Jael). T.: Renato Gaúcho

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno, Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos (Bruno Silva), Canteros (Barreto); Doffo (Capixaba), Wellington Paulista, Leandro Pereira. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Leonardo Bizzio Marinho

Renda: R$ 394.042,00

Público: 14.982 (total)

Cartões amarelos: André, Marcelo Oliveira (Grêmio); Canteros, Bruno Pacheco (Chapecoense)

Gols: Cícero, aos 24min do primeiro tempo, e Everton, aos 29min do segundo tempo