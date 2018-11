Grêmio celebra um ano do tri da Libertadores com renovação de dupla de zaga

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de acertar a permanência do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio oficializou mais duas renovações de contrato. Para comemorar um ano do tricampeonato da Libertadores, a dupla de zaga, Kannemann e Geromel, estendeu seu vínculo.

O argentino de 27 anos estendeu seu vínculo com o clube gaúcho até 2022. A negociação foi longa mas o acerto já era realidade há algum tempo. O jogador apenas aguardava a oficialização, ocorrida no fim da tarde desta quinta-feira (29).

Enquanto isso, Pedro Geromel, de 33 anos, renovou contrato até 2021. Desta forma, o jogador que esteve na última Copa do Mundo com a seleção brasileira completará oito temporadas no Tricolor.

A dupla de zaga formada por Kannemann e Geromel é repetidamente elogiada no contexto gremista. Considerada uma das melhores do Brasil, ambos foram recentemente chamados para suas seleções. Kannemann faz parte das novidades no time argentino e Geromel foi figura frequente no último ciclo brasileiro.

Juntos, Geromel e Kannemann conquistaram Copa do Brasil, Libertadores, Recopa e Campeonato Gaúcho pelo Grêmio. Neste ano, o brasileiro disputou 44 partidas pelo Grêmio e fez dois gols. Além de um jogo pela seleção brasileira. Já o gringo realizou 43 jogos pelo Tricolor com um gol marcado, e mais três compromissos pela seleção argentina.

JAEL

O Grêmio renovou com Jael por mais dois anos. Nesta quinta-feira, o novo contrato do clube com o centroavante foi publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Assim, o jogador está ligado ao Tricolor até dezembro de 2020.

Neste ano, Jael fez 44 jogos pelo Grêmio e marcou 11 gols. Além disso, o "Cruel", como é chamado pela torcida, ainda ganhou a simpatia dos tricolores pelo empenho e reforçou a confiança do técnico Renato Gaúcho. Isso tudo após uma temporada difícil em 2017, quando não marcou nenhum gol em 19 jogos e passou por uma cirurgia de reconstrução de ligamento no joelho esquerdo.

Com a renovação do contrato de Renato Gaúcho, o Grêmio deve acelerar o processo de renovação com os jogadores do seu elenco se o técnico assim desejar. Léo Moura, Cícero e Douglas estão ligados ao clube apenas até o fim do ano.