Grêmio chega a quatro jogos sem vitória no Brasileiro e evita projeção

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Esqueça o Grêmio candidato ao título. Com a derrota para o Sport, em Porto Alegre, o time gaúcho chegou a quatro rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro e confirmou que agora integra outro pelotão na tabela de classificação.

Quatro pontos atrás do G-4, e em vantagem por um lugar na decisão da Libertadores, a equipe de Renato Gaúcho sequer se anima a fazer projeção para a reta final.

A última vitória do Grêmio no Brasileirão foi diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, em 29 de setembro. Desde então, o clube conseguiu no máximo dois empates.

No período, Renato Gaúcho chegou ainda a usar titulares. Foi contra o Bahia, em Porto Alegre, no jogo que terminou 2 a 2. Também aparecem na lista de resultados recentes a derrota para o Palmeiras, empate com o América-MG em 1 a 1 e o revés diante do Sport.

Contra Palmeiras, América-MG e Sport o Grêmio preservou, em diferentes medidas, titulares para atuar em jogos da Libertadores.

Por mais que a vaga na final da Libertadores esteja próxima, em decorrência da vitória por 1 a 0 em cima do River Plate em Buenos Aires, o Grêmio trata o Campeonato Brasileiro como relevante. É que o clube não quer correr riscos de jogar as fases preliminares do torneio sul-americano na próxima temporada.

"A gente não trabalha com números [projeção de pontos], o campeonato tem altos e baixos para todo mundo. A cada partida há uma decisão. Temos que tentar o quanto antes garantir essa vaga. Sem cogitar sobre quantos pontos necessários para garantir", disse Renato.

O Grêmio ainda enfrenta Atlético-MG, Vasco, São Paulo, Chapecoense, Flamengo, Vitória e Corinthians.