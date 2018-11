Grêmio decide liberar atacante que fez cinco gols no ano

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Luis Henrique, ex-Botafogo e Atlético-PR, não vai ficar no Grêmio em 2019. Contratado para o time de transição com chance de aparecer no grupo principal, o centroavante teve desempenho abaixo do esperado e a opção de renovação prevista em contrato não será exercida. No próximo ano, a equipe B do clube gaúcho seguirá sendo comandada por Thiago Gomes.

Aos 20 anos, Luis Henrique chegou ao Grêmio em março e marcou cinco gols em 14 partidas. A ideia do Grêmio era ter um centroavante mais rodado no time que serve de apoio ao elenco profissional. Luis Henrique chegou em transação com cara de negócio de ocasião e ganhou crédito na preparação da equipe de transição que estava de olho no Brasileiro de Aspirantes.

Além do campeonato nacional para atletas até 23 anos, Luis Henrique também jogou partidas da Copa FGF, em 2018 chamada de Copa Wianey Carlet. As atuações oscilaram e o lugar no time titular foi perdido para outros jovens formados dentro do Grêmio.

Revelado pelo Botafogo, o centroavante começou no CFZ e também passou pelo Flamengo. Depois de surgiu no alvinegro carioca, fechou com o Atlético-PR e de lá foi até o Feirense, de Portugal. Em fevereiro, voltou ao Brasil e disputou a Séria A2 do Paulista pelo Nacional.

THIAGO GOMES

O treinador do time de transição do Grêmio deve continuar no cargo. Contratado em fevereiro, após demissão de César Bueno, Thiago Gomes fará parte do grupo de trabalho que ainda espera programação do elenco profissional para saber os compromissos do primeiro semestre.

Gomes tem no currículo passagens pelas categorias de base de Corinthians, Fluminense e Inter. Também trabalhou no São José-POA e foi auxiliar de Paulo Roberto Falcão no Sport.

Em 2018, o time de transição do Grêmio disputou quatro rodadas do Gauchão. Ainda sob o comando de César Bueno, a equipe não venceu nenhuma partida e forçou a volta antecipada do grupo campeão da Libertadores e que jogou o Mundial de Clubes em Abu Dhabi.