Grêmio deixa torcida do River incrédula ao quebrar série de quase um ano

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o River Plate em Buenos Aires foi um passo importante rumo à segunda final consecutiva de Libertadores, mas também tem outra simbologia.

Ao marcar com Michel e esbanjar frieza para gastar tempo e irritar o rival, o time gaúcho também acabou com uma série de quase um ano dos argentinos sem derrota em casa.

A reação nas arquibancadas foi de incredulidade e, nos corredores, não houve memória capaz de lembrar a última vez que um visitante havia superado a equipe de Marcelo Gallardo.

"Eu não sei dizer", disse o funcionário do River que cuidava da sala de coletivas. "Faz muito tempo, mas eu não sei quando foi", completou enquanto esperava entrevista do Grêmio.

Outros integrantes do quadro funcional do clube argentino também não sabiam responder. Torcedores, nas escadas rumo aos portões do estádio, tampouco. E a resposta não era fácil.

O River havia perdido pela última vez em casa no dia 26 de novembro de 2017. Naquele domingo, o Newell's Old Boys fez 3 a 1 em jogo da décima rodada do Campeonato Argentino.

Neste intervalo de quase um ano, o time de Gallardo jogou outras 22 vezes em Nuñez, com 15 vitórias. O número de partidas leva em consideração campeonato local, a Copa Argentina e a Taça Libertadores.

"A qualidade do River é indiscutível. Tem jogadores que sabem jogar Libertadores, mas o Grêmio soube se comportar contra esse time. Por isso digo que o Grêmio deixou um pouco de lado seu jogo e competiu. Tínhamos que competir pela qualidade do time deles", comentou Renato Gaúcho após o jogo.

Desde o início do jogo, o Grêmio executou sua cartilha de mata-mata à risca. A torcida local começou a se enervar cedo, porém foi depois do gol de Michel que o clima virou.

O cabeceio certeiro do volante caiu como um balde de água gelada no estádio e os reclames pela catimba ficaram maiores. Nos últimos minutos, a frase definitiva.

"Joga sujo o Grêmio. Joga como um time argentino dos velhos tempos", resumiu monitor da área de camarotes. "Desde muito cedo os jogadores começaram a cair no gramado", resmungou um casal de torcedores na área de circulação.