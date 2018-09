Grêmio demite dois médicos após lesões de Jael e André

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio demitiu os profissionais Márcio Bolzoni e Felipe do Canto, médicos do clube, neste final de semana. Segundo apurou a reportagem, as saídas têm relação com as lesões de André e Jael.

No caso de Jael, a data para realização da artroscopia no joelho direito incomodou. No final de semana do Gre-Nal 417, o departamento médico do Grêmio informou que iria esperar a volta de viagem de Márcio Bolzoni para realizar o procedimento.

A posição irritou a comissão técnica, que exigiu intervenção cirúrgica o mais breve possível. Na última segunda (10), Jael fez a cirurgia sob cuidados de Felipe do Canto.

Já em relação a André, o problema foi a liberação do atleta para o clássico Gre-Nal. O centroavante havia relatado dores antes da partida, mas foi autorizado pelos médicos a treinar normalmente. Ele atuou e teve agravado quadro muscular na panturrilha direita.

A direção do Grêmio irá se manifestar sobre as demissões apenas depois da partida diante do Tucumán (ARG), na terça-feira (18). A meta é não tirar o foco do duelo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida será disputada no interior da Argentina.

A tendência é que novos profissionais sejam contratados para o departamento médico gremista.