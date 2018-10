Grêmio empata com Bahia no fim e perde chance de ser vice-líder

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio viveu um sábado de reversão de expectativa para um lado e depois para o outro. O time gaúcho entrou em campo contra o Bahia com a chance de assumir o segundo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, mas com atuação pouco criativa chegou a levar 2 a 0. Nos minutos finais, a equipe de Renato Gaúcho buscou o 2 a 2 e evitou frustração maior.

Juninho Capixaba e Jael, de pênalti, fizeram os gols do Grêmio. Elber, duas vezes, converteu em favor do Bahia.

O empate deixa o Grêmio com 51 pontos, quinto colocado e cinco pontos atrás do Palmeiras, ponteiro do campeonato. A vitória, pelos critérios, transformaria o time de Renato Portaluppi em vice-líder. Já o Bahia soma 31 pontos e pula uma posição na tabela, ocupando agora o 14 lugar na tabela.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Palmeiras no domingo, às 16h (Brasília). Já o Bahia recebe o Paraná no sábado, às 21h.

O Bahia lançou mão de uma jogada ensaiada para mudar o jogo logo com três minutos. A cobrança longa de Léo encontrou Nilton na grande área, o volante venceu duelo aéreo com Geromel e desviou para o fundo do campo. Na corrida, Elber apareceu para concluir. Além do mérito da equipe visitante, o gol contou com desatenção do Grêmio.

A surpresa com o lance ensaiado do Bahia fez o Grêmio buscar o empate, mas o time da casa deu toda pinta de ter trocado a velocidade pela pressa. Afobado, o Grêmio em vários momentos simplificou demais e empilhou cruzamentos ou cavadinhas na frente da área.

As duas melhores chances do time gaúcho na etapa inicial vieram em cobrança de falta com cabeceio de Cícero. Na primeira, desvio para fora. Na segunda, gol anulado por conta de posição irregular bem assinalada pela arbitragem.

Para deixar o quadro mais difícil, o Grêmio perdeu seu principal jogador na temporada antes do intervalo. Everton, autor de 18 gols no ano, sentiu problema muscular na coxa direita e deu lugar a Marinho. Antes do problema, o camisa 11 chegou a inverter o lado com Alisson para produzir algo e conseguiu pouco para a própria média. No intervalo, Marcelo Grohe foi sacado também em virtude de dores musculares e Paulo Victor entrou.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Jackson recebeu segundo amarelo por carrinho em Juninho Capixaba. A expulsão fez o Grêmio se jogar mais para frente ainda e o Bahia agradeceu. Com espaços, o time de Enderson Moreira marcou o segundo gol. A partir dali, os donos da casa entraram quase em modo desespero. André no lugar de Maicon e chutes pretensiosos sem risco real ao gol de Douglas.

A insistência do Grêmio furou a defesa do Bahia. Juninho Capixaba se infiltrou às costas de Nino Paraíba para descontar. Logo depois, Marinho foi puxado por Léo e caiu na área. O pênalti marcado foi convertido por Jael, aos 41 minutos do segundo tempo.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann, Juninho Capixaba; Maicon (André), Cícero, Alisson, Luan, Everton (Marinho); Jael. T.: Renato Gaúcho

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson, Léo; Nilton (Elton), Gregore, Elber, Zé Rafael, Ramires (Inácio); Gilberto (Edigar Junio). T.: Enderson Moreira

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Kannemann, Juninho Capixaba (Grêmio); Nino Paraíba, Jackson, Gilberto, Ramires (Bahia)

Cartões vermelho: Jackson (Bahia)

Gols: Elber, aos 3min do primeiro tempo e aos 23min do segundo tempo (Bahia); Juninho Capixaba, aos 38min, e Jael, aos 41min do segundo tempo (Grêmio)