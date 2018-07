Grêmio escala reservas para enfrentar a Chapecoense

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio usará um time reserva diante da Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho irá preservar todos os titulares de olho no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A partida em Chapecó, por outro lado, será a chance para alguns suplentes recuperarem espaço.

A equipe foi revelada em treino coletivo no CT Presidente Luiz Carvalho.

Horas depois de vencer o São Paulo de virada, com dois gols de Everton, os titulares ficaram apenas na academia, e o restante no elenco encarou um treino coletivo diante do chamado time de transição. A movimentação só teve uma modificação.

O time trabalhado teve: Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda, Bressan, Capixaba; Jailson, Thaciano, Marinho, Douglas, Thonny Anderson; Hernane Brocador. Mais perto do final do treino, Pepê entrou no lugar de Thonny Anderson.

A decisão de preservar o time inteiro não é novidade. Em 2016 e 2017 o Grêmio já usou deste expediente durante campanha que culminou com títulos da Copa do Brasil e Libertadores. A novidade, na atual temporada, é pelo emprego da estratégia meses antes da reta final.

"Não sou eu que faço a tabela dos campeonatos. É impossível e não vai ser só no Grêmio. No Campeonato Brasileiro são muitos jogos. Eu gostaria muito, quero muito ser campeão brasileiro. Estamos nas três competições, vamos indo e uma hora tem que dar uma segurada. Senão, você arrebenta todo mundo. Só se a gente mandar fazer jogadores robôs", disse Renato Gaúcho após o jogo com o São Paulo.

O Grêmio visita a Chapecoense no domingo, às 16h (Brasília). O jogo diante do Flamengo acontece na quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre. No sábado seguinte, o time gaúcho volta a enfrentar o clube carioca pelo Brasileirão. E na terça-feira (7), encara o Estudiantes-ARG na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.