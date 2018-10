Grêmio monta projeção de pontos para seguir na briga pelo Brasileiro

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio perdeu, diante do Bahia, no último sábado (6), a chance de ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, viu se cristalizar o empate em 2 a 2 em casa como grande vilão de sua campanha até aqui, mas já projeta pontos para continuar na corrida em busca do título.

O cálculo na Arena envolve os próximos quatro jogos e passa pelo confronto direto com o Palmeiras, domingo (14), a partir das 16h, no Pacaembu.

A ideia do Grêmio é repetir o corte que foi usado após o Gre-Nal 417. Ao vencer o Paraná por 2 a 0, o time gaúcho revelou projeção para bloco de quatro rodadas.

Depois de vencer o Paraná, o clube gaúcho também ganhou de Ceará e Fluminense. O empate com o Bahia fez a equipe somar 10 dos 12 pontos possíveis no período e atingir a meta estipulada publicamente por Renato Gaúcho.

Agora, um novo bloco de quatro partidas se desenha. Os confrontos serão diante de Palmeiras, América-MG, Sport e Atlético-MG. Somente o jogo com os pernambucanos será em casa e, no meio do caminho, haverá a disputa da semifinal da Libertadores, contra o River Plate.

O cálculo do Grêmio é somar pelo menos nove pontos nas próximas quatro rodadas. Hoje, o time de Renato Gaúcho soma 51 pontos e é o quinto na tabela de classificação. A diferença em relação ao líder Palmeiras é de cinco pontos e por isso vencer na capital paulista é vital.

"Se quisermos ir para o pau mesmo, temos que vencer o Palmeiras. Precisamos buscar essa vitória", disse Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio, à Rádio Grenal.

De acordo com o site Chance de Gol, o Grêmio tem 4,9% de possibilidade de título no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera a projeção com 69,1% de chances.

Na Arena, contudo, o Grêmio não avança quando o assunto é projeção de pontuação final para briga por título. O plano é administrar a pontuação mais imediata, com o cenário de pensar em quatro jogos por vez, e levando em conta também o progresso na Libertadores.

Diante do Palmeiras, o Grêmio terá três desfalques: Marcelo Grohe, Kannemann e Everton. O zagueiro estará à serviço da seleção argentina, que joga amistosos com Iraque e Brasil, enquanto o goleiro e o meia-atacante se recuperam de lesões musculares contraídas diante do Bahia. Por outro lado, a formação deve ter Ramiro de volta, após preservação por dores musculares contra Atlético Tucumán (ARG) e Bahia.