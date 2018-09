Grêmio recebe aviso de convocação, e Kannemann não pega o Palmeiras

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio foi comunicado pela AFA (Associação de Futebol Argentino) que Walter Kannemann estará na segunda convocação da seleção após a Copa do Mundo. Com isso, o zagueiro se une a Everton como desfalque para o jogo diante do Palmeiras, pela 29ª rodada do Brasileirão.

A lista de convocados para amistosos contra Iraque e Brasil ainda não foi divulgada oficialmente pela AFA.

O Grêmio recebeu o comunicado como parte do protocolo de convocação. A seleção argentina segue sob comando interino de Lionel Scalone e, inicialmente, divulgaria a convocação no último domingo. Agora, a previsão é de anúncio até quarta-feira.

Convocado pela segunda vez consecutiva, Kannemann ficará de fora de apenas um jogo do Grêmio. Em meio aos amistosos da seleção argentina, o time gaúcho enfrenta o Palmeiras. A partida, em São Paulo, está marcada para 14 de outubro. Everton, chamado por Tite, também será desfalque na equipe de Renato Gaúcho.

Kannemann e Everton já desfalcaram o Grêmio, ao mesmo tempo, em outros dois jogos do Campeonato Brasileiro. A dupla ficou fora dos confrontos com Santos e Internacional.

Antes de pegar o Palmeiras, o Grêmio enfrenta Fluminense, Atlético Tucumán (ARG) e Bahia.