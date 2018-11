Grêmio se reúne com agente, mas Renato fica mais perto do Flamengo

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio se reuniu, nesta terça-feira (27), com Gerson Oldenburg, empresário de Renato Gaúcho, e saiu novamente sem acerto nas tratativas de renovação. Por outro lado, ainda que o clube gaúcho siga com dose de esperança, a investida do Flamengo para cima do treinador ganha força. A ideia, em Porto Alegre, segue sendo de esperar do próprio técnico posição final.

De acordo com o jornal Extra, as duas principais chapas da eleição do Flamengo já obtiveram aval de Renato Gaúcho para 2019.

Em Porto Alegre, pela manhã, o Grêmio tentou avançar em negociação com o procurador de Renato. Gerson Oldenburg se reuniu com Carlos Amodeo, CEO do clube gaúcho. O encontro foi tratado como mais um passo no processo de renovação, mas não rendeu progressos.

O Grêmio garante não ter sido comunicado de acerto entre Renato e candidatos à presidência do Flamengo. Por isso, o clube gaúcho ainda mantém confiança em obtenção de resposta do próprio treinador antes do jogo com o Corinthians, domingo, na última rodada do Brasileirão.

No entanto, a diretoria admite pela primeira vez ter sido informada pelo treinador de sondagens recentes. Renato, em uma das reuniões, comentou sobre a procura de uma das chapas que disputa eleição presidencial no Flamengo.

A chapa liderada por Rodolfo Landim, candidato de oposição na eleição do Fla, apresentou oferta a Renato com vínculo de um ano e salário quase idêntico ao oferecido pelo Grêmio. O treinador deverá levar à Gávea, caso confirme acerto, apenas o auxiliar Alexandre Mendes.

O movimento de situação, que tem Ricardo Lomba como candidato à presidência, também manifestou interesse na contratação de Renato. Os termos também seguem linha de vínculo por 12 meses, salário de cerca de R$ 800 mil e ida com auxiliar.

No treino, Renato Gaúcho comandou reunião com os jogadores pedindo mobilização em busca de vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. O treinador permaneceu no vestiário após o papo.

Renato Gaúcho está no Grêmio desde setembro de 2016, em sua terceira passagem como treinador do clube gaúcho. Foi o técnico nas conquistas da Copa do Brasil, Libertadores, Gauchão e Recopa Sul-Americana. Em 2017 e abril deste ano, já havia sido procurado pelo Flamengo e recusou possibilidade de deixar a Arena.

No início do mês, o Grêmio se antecipou e abriu conversa para renovação contratual. A proposta apresentada há quase três semanas envolve aumento salarial, luvas, bônus por objetivos alcançados e manutenção de auxílios como passagens aéreas e custeio de hotel.