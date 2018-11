Grêmio se reúne com Renato e inicia conversa sobre renovação

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio abriu oficialmente, nesta quarta-feira (7), a negociação para renovar contrato de Renato Portaluppi.

Uma reunião entre Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube gaúcho, e o técnico tratou de detalhes amplos da proposta de permanência. Nos próximos dias, haverá encontro com o empresário do treinador para avançar sobre valores da prorrogação de vínculo.

O UOL Esporte revelou que o Grêmio espera a pedida salarial de Renato para sentir a vontade do treinador. Um valor alto pode significar desejo de saída. Até aqui, o técnico já deu sinais distintos sobre o futuro.

De acordo com o Grêmio, o encontro deixou boa impressão e gerou otimismo. Segundo o clube gaúcho, a conversa no hotel que o treinador usa como casa em Porto Alegre não tratou de cifras e apenas abordou visões sobre a próxima temporada.

A ideia do Grêmio é fechar a prorrogação logo para acelerar o planejamento do próximo ano. Com o treinador assegurado, o clube irá tratar de renovações e eventuais mudanças no elenco.

Os dirigentes gaúchos apostam no ambiente para seguir com Renato Portaluppi. Ao final de 2016 e também de 2017 a renovação com o técnico foi considerada rápida e tranquila.

Nos últimos meses, Renato foi assediado pelo Flamengo duas vezes. Ao longo de 2017, ele foi sondado e sequer abriu espaço para oferta. Neste ano, o clube carioca voltou à carga e chegou a apresentar proposta oficial. A investida foi rechaçada sob argumento de que na Arena havia um projeto em andamento com chance de novos títulos ao longo da temporada.

Renato está em sua terceira passagem pelo Grêmio. Contratado em setembro de 2016, ele comandou o time nas conquistas da Copa do Brasil, Libertadores, Gauchão e Recopa Sul-Americana. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro.