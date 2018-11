Grêmio vence com 'frango' de Martín Silva e mantém Vasco perto da degola

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio é o mais novo integrante do G-4 do Brasileirão. Contando com um 'frango' do goleiro Martín Silva aos 50 minutos da etapa final, o time gaúcho venceu o Vasco por 2 a 1, neste domingo (11), na Arena, e manteve os cariocas em situação complicada na classificação. Matheus Henrique e Jael marcaram para os donos da casa, enquanto Thiago Galhardo fez o gol dos visitantes.

O Grêmio chegou aos 58 pontos, o mesmo número do São Paulo, mas ficou com o quarto lugar por ter maior número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. À frente dos gaúchos estão Flamengo (60), Inter (62) e Palmeiras (67).

Já o Vasco vive uma situação complicada. A equipe carioca soma 38 pontos e está três acima da zona de rebaixamento. Nesta 33ª rodada, contou com tropeço de concorrentes como Vitória e América-MG para não entrar em um momento desesperador.

Na próxima rodada, o Grêmio visita na quinta-feira o São Paulo, às 19h, em um confronto direto no Morumbi. Já o Cruz-maltino recebe o Atlético-PR, quarta-feira, às 19h30.

Dono da casa, o Grêmio cumpriu o protocolo e iniciou a partida em cima do Vasco. A equipe sufocou o rival nos primeiros minutos e não abriu o placar com Alisson por muito pouco.

Apesar da postura do rival, o Vasco manteve uma boa postura defensiva e esperou as brechas para contra-atacar contra o rival. E foi justamente em um espaço deixado que o Cruz-maltino chegou lá. Galhardo puxou ataque com velocidade, achou Maxi López, que, de calcanhar, deixou o camisa 8 livre para tirar de Paulo Victor e marcar.

A vantagem vascaína, no entanto, não mudou o desenho da partida. O Grêmio seguiu em cima do rival e não demorou a fazer valer a sua superioridade em campo. Aos 18, Léo Moura fez um carnaval pela direita, cruzou e Jael cabeceou sem chances para Silva.

Com a igualdade, as equipes tentaram ir ao ataque, mas faltou capricho na hora de acertar os passes e as conclusões. Debaixo de um forte sol em Porto Alegre, os dois times encerraram um primeiro tempo muito mais marcado por luta e disposição do que por bom futebol.

As equipes voltaram com o mesmo ímpeto na etapa final, mas esbarraram em suas limitações na hora de criar chances mais claras de gol.

Ao perceber a lentidão de sua equipe, Renato lançou o jovem Jean Pyerre na equipe, mas a troca não surtiu o efeito desejado. O treinador colocou ainda Matheus Henrique na vaga de Maicon, mas a velocidade desejada não apareceu.

os times batalharam, suaram a camisa, mas não conseguiram agredir o rival a ponto de ameaçar de fato. Marinho teve uma boa chance de desempatar, mas mandou para fora. Ante este cenário de igualdade, a virada veio com a colaboração de Martin Silva, que levou um "frango" em chute de Matheus Henrique. A bola foi na direção do uruguaio, mas, ao tentar segurá-la, ele soltou e a viu parar no gol.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura (Marinho), Geromel, Paulo Miranda, Cortez; Michel, Maicon (Matheus Henrique), Alisson, Cícero (Jean Pyerre), Everton; Jael. T.: Renato Gaúcho

VASCO

Martín Silva; Luiz Gustavo (Lucas Kal), Henriquez, Ricardo, Ramon; Willian Maranhão, Andrey, Thiago Galhardo (Raul), Yago Pikachu, Marrony (Rildo); Maxi López. T.: Alberto Valentim

Estádio: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelos: Ricardo, Thiago Galhardo, Pikachu, Martín Silva (Vasco); Paulo Miranda, Marinho (Grêmio)

Gols: Thiago Galhardo, aos 11min do primeiro tempo (Vasco); Jael, aos 18min do primeiro tempo, e Matheus Henrique, aos 50min do segundo tempo (Grêmio)