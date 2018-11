Grêmio vence disputa com Flamengo e renova com Renato Gaúcho

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu a disputa que travou nos últimos dias com o Flamengo. Nesta quinta-feira (29), o clube acertou a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho por mais um ano.

"Estivemos até há pouco reunidos com Renato. E estamos anunciando que chegamos a um acordo de renovação por mais um ano", disse o presidente Romildo Bolzan Júnior.

"Uma coisa é o que tínhamos combinado, como encaramos a negociação, e faço este parênteses para dizer que todos nós sempre tivemos com ele um roteiro de andamento na confiança recíproca sobre o que se tratava. Muito do que saiu por aí, não tinha a mínima procedência e fundamento. Sabíamos disso, e nada do que saiu teve efeito. Tudo que aconteceu faz parte do ambiente nervoso de busca de informações, especulações, e sempre valeu o que tínhamos falado", completou.

Ídolo da torcida pelos feitos como atleta e treinador, o atual campeão da Libertadores estende seu vínculo por mais um ano. Receberá importante valorização salarial e previsão de premiações milionárias em casos de novas conquistas.

"Foi nossa quarta reunião e pesou a nossa vontade recíproca de permanência. Amanhã (sexta) vamos nos reunir e avaliar o ano, o que fizemos, o que faremos. Nossas perspectivas de negócio, as possibilidade de renovação, e aí se dará a continuidade a este ambiente. Se consolidará o plantel e a perspectiva de aquisições. O verdadeiro, e quero repetir isso com muita ênfase, tivemos um plantel novo em 2015, em 20116 um melhor, 2017 melhor, 2018 ainda melhor e no ano que vem será melhor ainda", acrescentou.

A trajetória no Tricolor está marcada por feitos. Desde o retorno para a terceira passagem pelo reservado azul, branco e preto, Renato conquistou quatro títulos. Foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e da Recopa e do Gauchão em 2018.

Apesar da pressão flamenguista, depois de idas e vindas que davam conta de um acerto próximo no Rio de Janeiro, o treinador preferiu a manutenção do trabalho em Porto Alegre.

Até a quinta-feira, nem mesmo o Grêmio tinha confiança na renovação do contrato e já trabalhava com o nome de Roger Machado para o ano que vem.

"O Grêmio ajustou uma proposta com remuneração bastante significativa, mas é o que vale. O Grêmio valorizou o Renato como o Renato valorizou o Grêmio. Está tudo dentro de um contexto de perspectiva recíproca de continuidade. Reconhecimentos recíprocos. O Grêmio reconhece o Renato e o Renato reconhece o Grêmio. O que ajustamos de salário pode estar no topo do futebol brasileiro, porque ele está no topo do futebol brasileiro. Estamos no limite do nosso limite mas é "cumprível" e estamos dentro do nosso planejamento", explicou.

Renato ostenta 263 jogos no comando do Grêmio. São 113 vitórias, 70 empates e 60 derrotas.

"O que muda do contrato anterior são premiações e remunerações. Foi muito tranquilo. Desde o início prevalecia a intenção recíproca de permanência. As coisas foram tranquilas, fizemos uma proposta muito significativa. Acertamos de uma forma exequível. Tirando o entorno de conversas, foi nossa negociação mais tranquila até o presente momento", argumentou Bolzan.