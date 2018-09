Grêmio vence Flu com gol de calcanhar aos 47 e cola no líder São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando com reservas, o Grêmio arrancou uma importante vitória aos 47 minutos do segundo tempo sobre o Fluminense fora de casa, na tarde deste sábado (29), no estádio Nilton Santos (RJ), por 1 a 0 com gol de calcanhar de Everton, e colou no líder São Paulo, ficando com apenas um ponto a menos – os paulistas jogam neste domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro.

Com o jogo de volta das quartas de final da Libertadores na próxima terça-feira diante do Atlético Tucumán (ARG), o Tricolor foi a campo somente com Maicon -suspenso na competição continental- entre os que são considerados titulares. Everton e Kannemann começaram no banco.

Sem compromissos durante a semana, o Fluminense só volta a campo no dia 8 de outubro, contra o Paraná, no Maracanã.

Quem assistiu a partida entre Fluminense e Grêmio não ficou satisfeito com o que viu. Com os dois times com posturas morosas em campo, o jogo acabou sendo sonolento. Os cariocas tiveram maior volume de jogo, mas não conseguiram traduzir isso em muitas chances reais. Já os gaúchos tentaram explorar os contra-ataques, mas pecaram nos passes finais.

Decidido a poupar os titulares para priorizar a Libertadores, Renato Gaúcho apostou em algumas peças que não deram certo. Acabou colocando no segundo tempo Everton, que salvou o dia do time ao marcar no final na partida.

FLUMINENSE

Júlio César; Ibañez, Gum (Marcos Júnior) e Digão; Léo (Mateus Norton), Sornoza (Kayke), Richard, Dodi e Ayrton Lucas; Luciano e Everaldo

T. Marcelo Oliveira.

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Maicon, Kaio, Jean Pyerre (Thonny Anderson), Douglas (Thaciano) e Pepê (Everton); Alisson.

T.: Renato Portaluppi

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Cartões amarelos: Leonardo, Alisson (GRE)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Everton, aos 47 minutos do segundo tempo (GRE).