Grêmio vence fora com gol de Geromel e Atlético-MG pode deixar o G-6

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o olhar dividido com o julgamento da Conmebol, o Grêmio foi a Belo Horizonte neste sábado (3) e conseguiu uma vitória importante contra o Atlético-MG, pelo placar de 1 a 0, no estádio Independência. Mesmo cheio de desfalques, o clube conseguiu marcar nos primeiros minutos e administrou bem a vitória, aumentando ainda mais a pressão sobre o time mineiro.

O único gol da tarde foi marcado pelo capitão Pedro Geromel, aos dois minutos de jogo. O Atlético-MG passou a maior parte do tempo correndo atrás do empate, mas mesclou bons e maus momentos e não teve a competência necessária para arrancar pelo menos um ponto. A equipe deixou o campo vaiada pelo seu torcedor.

Com o resultado, o Galo fica com 46 pontos, segue sem vencer com Levir Culpi (três derrotas seguidas) e chega ao quinto jogo sem vitória. Para piorar, a equipe ainda pode deixar o G-6 e terminar a rodada até na oitava colocação. Com o triunfo, o Grêmio vai aos 55 e cola no São Paulo (56), que ainda joga neste final de semana.

Na próxima fase, o Grêmio joga, em casa, contra o Vasco, no domingo (11), às17h. O Atlético-MG vai enfrentar o atual líder do campeonato, o Palmeiras, no estádio do Independência, também no mesmo dia e horário.

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias e Matheus Galdezani (Denílson, 12'2ºT); David Terans (Cazares, 25'2ºT), Chará e Ricardo Oliveira (Leandrinho, 25'2ºT).

T.: Levir Culpi.

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Matheus Henrique; Jean Pyerre, Ramiro (Alisson, 15'2ºT) e Everton (Pepê, 25'2ºT); Jael (Thonny Anderson, 37'2ºT).

T.: Renato Gaúcho.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Cartões amarelos: Matheus Galdezani, Leonardo Silva, Elias, Emerson (CAM), Matheus Henrique (GRÊ)

GOL: Geromel (GRE), aos 2 minutos do primeiro tempo.