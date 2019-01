Grêmio vence jogo-treino com quatro gols de Thonny Anderson

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu jogo-treino disputado contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (17), por 8 a 0. O grande destaque do teste foi Thonny Anderson, autor de quatro gols. A movimentação confirmou o time reserva que enfrentará o Novo Hamburgo no próximo domingo, fora de casa, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Renato Gaúcho usará suplentes nas primeiras partidas do estadual para dar mais tempo aos titulares. A pré-temporada será mantida até o final de janeiro.

Thonny Anderson, destaque da atividade, é a grande novidade na formação que abrirá o Gauchão. Não pela presença em si, mas pela função a ser exercida: centroavante.

Mesmo com André e Jael à disposição, Renato Gaúcho resolveu improvisar Thonny no ataque. O desempenho dele nos últimos treinos foi bom e atingiu ápice diante do Sindicato. O jogo-treino foi disputado em dois tempos de 45 minutos e o Grêmio usou duas escalações.

A escalação que começou o teste: Paulo Victor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Kaio, Alisson e Thonny Anderson. Thonny Anderson marcou quatro gols, Alisson e Juninho Capixaba também deixaram os seus e o placar ficou em 6 a 0 até o intervalo.

Na segunda etapa, André e Lincoln ampliaram o placar. O time do segundo tempo: Julio César, Madson, Thyere, Darlan, Guilherme Guedes, Thaciano, Lincoln, Vico, Marinho, Pepê e André.