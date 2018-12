Gretchen levará reality show de sua família para canal no YouTube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Discussões acaloradas, disputa de egos, shows, viagens e Natal em família. Os Gretchens, cuja primeira e única temporada foi exibida neste ano pelo canal pago Multishow, mostrou um pouco da intimidade da família de Gretchen.

Sem renovação da emissora, a cantora pretende levar o reality show a seu canal pessoal no YouTube. A informação foi confirmada pela assessoria da artista. Ela falará sobre o assunto durante o episódio desta terça-feira (4) de "Luciana By Night", que vai ao ar às 22h45 na RedeTV!

"Foi incrível, porque eu já desejava muito que as pessoas conhecessem a realidade dentro da minha família, que é comum, com brigas, conversas, intimidades, brincadeiras, e eu consegui isso com esse programa", disse a rainha do rebolado em entrevista a Luciana Gimenez.

No episódio, Gretchen também fala sobre a aceitação da nova identidade do filho, o ator e modelo Thammy Miranda, que se assumiu transexual em 2014. "Um filho não vai chegar e falar 'sou gay' e a mãe vai dizer 'legal, ótimo'. Não tem isso. Tem a adaptação do momento. Umas se adaptam mais rápido, outras não e outras não se adaptam nunca", diz ela, que faz sucesso entre o público LGBT.

Gretchen pretende gravar o Natal deste ano ao lado dos cinco filhos, que estarão reunidos a ela em Portugal, para dar continuidade ao reality show em seu canal no serviço de vídeos.

Inspirado em programas americanos que exploram o dia a dia de famílias de celebridades, como The Osbournes (MTV) e Keeping Up with the Kardashians (E!), a primeira temporada do reality foi gravada no Brasil, nos EUA e em Mônaco, onde a cantora mantém residência.

As gravações contam com participações do ator e modelo transexual Thammy, filho de Gretchen, e da cantora sertaneja Sula Miranda, sua irmã, entre outros membros da família.

Após inspirar memes na internet, a rainha do bumbum voltou ao estrelato e chegou a se apresentar ao lado de Katy Perry, em cujo clipe "Swish Swish" chega a fazer uma participação, e a fazer versão de hit de Camilla Cabello. Em novembro, ela lançou "Chacoalha".