Griezmann revela conselhos de Simeone após vaga na final da Copa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Antoine Griezmann revelou que conversou com seu técnico no Atlético de Madrid, Diego Simeone, logo depois de ajudar a França a bater a Bélgica por 1 a 0, na última terça-feira (10), e garantir vaga na final da Copa do Mundo da Rússia.

"Ele me disse que eu deveria saborear um pouco a vitória, mas em seguida descansar e já me concentrar na final. E me falou para não pensar que está tudo feito, porque esta é uma oportunidade única", afirmou o jogador em entrevista à rádio francesa RMC.

Griezmann e Simeone trabalham juntos desde 2014 no futebol espanhol. Sob o comando do argentino, o atacante francês disputou 208 jogos e marcou 111 gols. O treinador é considerado inclusive um dos principais responsáveis pela permanência do jogador no Atlético, apesar da recente proposta do Barcelona.

Com três gols até o momento no Mundial da Rússia, Griezmann é uma das armas da França para a final do próximo domingo (15) contra a Croácia, às 12h (de Brasília), em Moscou.