Gringo's Washboard Band se apresenta quarta no Sheridan's Irish Pub

Redação Bem Paraná com assessoria

O estilo de blues clássico de Nova Orleans toma conta do Sheridan's Irish Pub nesta quarta-feira (15/8). A casa recebe Gringo's Washboard Band, grupo que resgata uma tradição musical que surgiu há quase um século. Com abertura às 18h, o Sheridan's tem entrada livre até 20h, após R$ 5.



Gringo's Washboard Band foi fundada em 2012. Eles se inspiram no estilo de blues de Nova Orleans, nos Estados Unidos, com toques de jazz e cajun, que destacou músicos como Bessi Smith e Blind Joe Taggart. Uma característica do estilo é o uso de materiais alternativos para fazer música, como o uso de uma tábua de lavar ou "washboard", que deu nome ao grupo. Entre destaques da carreira, passaram pelo festival Ilha Blues Festival Internacional e pelo programa Superstar, ganhando destaque nacional.





Gringo's Washboard Band no Sheridan's Irish Pub



Data: quarta-feira, 15 de agosto

Horário: a casa abre às 18h

Entrada: livre até 20h, após R$ 5

Endereço: R. Bispo Dom José, 2315 - Batel - Curitiba

Telefone: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br