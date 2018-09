Gripe já matou 105 pessoas no Paraná neste ano, o dobro de todo o ano passado

Da Redação Bem Paraná com sites

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim da gripe. Dea janeiro até agora, 105 mortes foram confirmadas em decorrência da doença. O número é o dobro de todo o ano passado. Em 2017 foram 52 óbitos em decorrência da gripe no Estado.

Neste ano a maioria das mortes foi causada pela Influenza A H3, com 58 casos, seguido do H1N1, com 43. Vírus não subtipados representam outrqas três mortes e a Influenza B uma. Também foram registrados até o momento 628 casos de síndromes respiratórias agudas em decorrência do vírus influenza.

A maioria das mortes foram verificadas nas regionais de saúde da Região Metropolitana (19), na região de Londrina (17), na regional de Maringá (14) e na de Foz do Iguaçu (13). Curitiba contabilizava 14 mortes por gripe desde o começo do ano.