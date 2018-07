Gripe provoca 49ª morte no Estado e secretário faz alerta

Antonio Trajano

As baixas temperaturas registradas no Paraná demandam cuidados com a gripe. Nesta semana, foi confirmada a 49ª morte por gripe no Estado. A informação consta no último Boletim de Influenza da Secretaria de Estado da Saúde divulgado na quarta-feira. O documento mostra que, desde janeiro deste ano, 365 casos da doença foram confirmados no Paraná. Em todo o Brasil já são 21.150 casos e 2.616 mortes em 2018.

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, ressalta que o Paraná já registrou casos de influenza em 80 municípios, 20 das 22 Regionais de Saúde do Estado já têm casos da doença. “O vírus está circulando em todo o Paraná. Nenhuma região está livre da influenza. Ainda estamos em pleno inverno, época de maior ocorrência da doença. Não podemos nos descuidar”, diz Nardi.

Vacina

Ontem, esgotaram-se nas unidades de Saúde de Curitiba as doses da vacina contra a gripe. Ao todo, 546.067 pessoas foram vacinadas na cidade. Entre os grupos prioritários — idosos, gestantes, puérperas, crianças com até 5 anos incompletos, pessoas com doenças crônicas, professores e trabalhadores da saúde —, foram imunizadas 421.721 pessoas desde o dia 23 de abril, quando iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza. Com esse número, Curitiba atingiu 91% da cobertura desses grupos.