Grohe pede desculpas à torcida e lamenta 'apagão' do Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Grohe se manifestou em nome dos jogadores do Grêmio ao fim da derrota por 2 a 1 para o River Plate, que significou a eliminação na semifinal da Libertadores, nesta terça-feira (30), na Arena. Após pedir desculpas, o goleiro lamentou o 'apagão' e admitiu que os argentinos foram melhores no jogo.

"Não temos que falar nada, é levantar a cabeça, pedir desculpas ao torcedor. O futebol é isso, infelizmente, demos um apagão, tomamos dois gols em cinco minutos, bola parada, tivemos a bola do jogo e não tivemos a felicidade de fazer o gol. Depois teve o pênalti que segundo o juiz foi. Paciência, não tem como voltar atrás, é vida que segue, perdemos a classificação para um grande time, serve de aprendizado, poderíamos ter passado, o time foi valente, é duro dizer mas o River fez uma melhor partida que nós hoje", disse.

Grohe cita o lance em que Everton entrou cara a cara com o goleiro e bateu, mas Armani defendeu. Em seguida, o River marcou dois gols, o último deles com auxílio do árbitro de vídeo, que alertou sobre pênalti de Bressan.

Depois do apito final, o goleiro foi até o árbitro, que estava cercado de policiais. Conversou por alguns minutos e deixou o campo. "Agora é Brasileiro e garantir vaga na Libertadores", disse visivelmente abalado.

Quem saiu de campo bastante desolado também foi o zagueiro Geromel. "É difícil falar agora. Não era esse o resultado que a gente esperava. Dói, pelo jeito que foi", lamentou o jogador em entrevista ao SporTV.

O Grêmio entrou no gramado em vantagem, após vencer o River Plate por 1 a 0 na partida da ida, na Argentina. Abriu o placar no primeiro tempo, mas levou dois gols a partir dos 36min do segundo tempo e foi desclassificado.

Eliminado da Libertadores, o Grêmio volta a campo no domingo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada. O time gaúcho ocupa a quinta colocação e precisa ultrapassar pelo menos um adversário para obter vaga direta na Libertadores de 2019.